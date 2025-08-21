مندوب روسيا لدى الأمم المتّحدة يدعو إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للجولان

Advertisement

دعا نائب مندوب لدى لإنهاء " للجولان السوري، وتنفيذ إتّفاق عام 1974 لفضّ الاشتباك".وأضاف بوليانسكي أنّ " لا تزال تواجه صعوبات في كافة المجالات، تعاني أزمات إنسانية واجتماعية صعبة ويجب تحقيق المصالحة المجتمعية".وقال: "المؤسف أن الأوضاع في سوريا لم تستقرّ بعد، ولا بدّ من سوق مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة، وتهديد الإرهاب لا يزال مرتفعا". (روسيا اليوم)