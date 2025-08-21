Advertisement

عربي-دولي

مندوب روسيا لدى الأمم المتّحدة يدعو إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للجولان

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1407471-638913993670882313.png
Doc-P-1407471-638913993670882313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وتنفيذ إتّفاق عام 1974 لفضّ الاشتباك".
Advertisement

وأضاف بوليانسكي أنّ "سوريا لا تزال تواجه صعوبات في كافة المجالات، تعاني أزمات إنسانية واجتماعية صعبة ويجب تحقيق المصالحة المجتمعية".

وقال: "المؤسف أن الأوضاع في سوريا لم تستقرّ بعد، ولا بدّ من سوق مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة، وتهديد الإرهاب لا يزال مرتفعا". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ممثل روسيا: ندعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان وتنفيذ اتفاق 1974 لفض الاشتباك
lebanon 24
21/08/2025 22:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل سوريا
lebanon 24
21/08/2025 22:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الجزائر في الأمم المتحدة: ندعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
lebanon 24
21/08/2025 22:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نطالب بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة أميركا وإسرائيل
lebanon 24
21/08/2025 22:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24