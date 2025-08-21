Advertisement

إيران تختتم مناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية بنجاح

21-08-2025 | 11:56
اختتمت القوّة البحريّة في الجيش الإيراني مناوراتها الصاروخيّة تحت اسم "الاقتدار المستدام 1404"، وذلك بعد نجاحها في تحقيق جميع الأهداف المرسومة مسبقًا، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.
وبحسب المعطيات المتوافرة، تضمنت المناورات إطلاق صواريخ متنوّعة قصيرة وبعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ كروز بحريّة من طراز "نصير" و"قدير"، وصواريخ ساحليّة مضادّة للسفن من طراز "قادر".


كما جرى استخدام الطائرة المسيّرة الانتحاريّة "باور 5"، في إطار تدريبات نُفّذت بمناطق شمال المحيط الهندي وبحر عُمان.


وخلال مناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية التي أجرتها القوة البحرية للجيش الإيراني، نجحت الطائرة المسيّرة الانتحارية "باور 5" في تدمير هدفها المحدد.


 وجرى تنفيذ عملية تدمير الهدف المسبق التخطيط بواسطة "باور 5" في المنطقة العامة للمناورات بشمال المحيط الهندي وبحر عمان، حيث تمكنت الطائرة من قطع مسافة 400 كيلومتر وإصابة الهدف.

