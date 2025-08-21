إيران تختتم مناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية بنجاح

Advertisement

وبحسب المعطيات المتوافرة، تضمنت المناورات إطلاق صواريخ متنوّعة قصيرة وبعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ بحريّة من طراز "نصير" و"قدير"، وصواريخ ساحليّة مضادّة للسفن من طراز "قادر".كما جرى استخدام الطائرة المسيّرة الانتحاريّة " 5"، في إطار تدريبات نُفّذت بمناطق شمال وبحر .وخلال مناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية التي أجرتها للجيش الإيراني، نجحت الطائرة المسيّرة الانتحارية "باور 5" في تدمير هدفها المحدد.وجرى تنفيذ عملية تدمير الهدف المسبق التخطيط بواسطة "باور 5" في المنطقة العامة للمناورات بشمال المحيط وبحر ، حيث تمكنت الطائرة من قطع مسافة 400 كيلومتر وإصابة الهدف.