عربي-دولي
مهمة حفظ السلام في أوكرانيا تتطلب 150 ألف جندي وألمانيا تتحفظ
Lebanon 24
21-08-2025
|
12:20
A-
A+
أعرب
رئيس اتحاد
قوات الاحتياط
الألمانية
باتريك زينسبورغ عن اعتقاده بأن إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى
أوكرانيا
لتوفير ضمانات الأمن سيتطلب إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح.
وقال زينسبورغ لصحيفة Rheinische Post: "من الناحية العسكرية، مثل هذه المهمة تكون منطقية فقط في حالة وجود منطقة عازلة منزوعة السلاح بين القوات العسكرية الروسية وقوات حفظ السلام"، مضيفا أن "من شأن هذا أن يتيح إمكانية رصد نشر القوات والرد في الوقت المناسب".
وأشارت الصحيفة على وجه الخصوص إلى وثيقة نشرتها مؤسسة "العلوم والسياسة" في يناير، خلصت إلى أن "الحماية العسكرية المقنعة" في أوكرانيا ستتطلب إرسال حوالي 150 ألف جندي.
وصرح مفوض
البوندستاغ
لشؤون العسكريين هينينغ أوته،في وقت سابق، بأن الوجود المحتمل لحوالي 5 آلاف جندي ألماني في أوكرانيا سيشكل بالفعل "تحديا هائلا" للبوندسفير. (روسيا اليوم)
