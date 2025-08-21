29
عربي-دولي
بريطانيا استدعت سفير إسرائيل
Lebanon 24
21-08-2025
|
12:25
استدعت
بريطانيا
السفير الإسرائيلي
إحتجاجاً على موافقة
إسرائيل
على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية بين
القدس
ومستوطنة معاليه أدوميم في
الضفة الغربية
.
