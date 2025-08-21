Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا استدعت سفير إسرائيل

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:25
استدعت بريطانيا السفير الإسرائيلي إحتجاجاً على موافقة إسرائيل على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.
