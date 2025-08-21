Advertisement

عربي-دولي

محكمة نيويورك: الغرامة المفروضة على ترامب "مفرطة" وتخالف الدستور

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1407495-638914037109008135.jpg
Doc-P-1407495-638914037109008135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغت محكمة ولاية في نيويورك، صباح يوم الخميس، الغرامة البالغة حوالي 465 مليون دولار التي فرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني.
Advertisement

وكان قرار المحكمة الذي وجد أن ترامب بالغ في ثروته في البيانات المالية واحدة من القضايا القانونية القليلة التي لم تتوقف أو تُرفض نتيجة لفوزه الرئاسي.

وانقسمت المحكمة حول عدة جوانب من قرار القاضي في نيويورك آرثر إنغورون في القضية، لكنها اتفقت على إلغاء الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس.

يمكن أن يواصل النائب العام لنيويورك ليتيتيا جيمس السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف حكم القضاة أمام المحكمة الأعلى التالية في الولاية، محكمة الاستئناف.

ووجد القاضي إنغورون ترامب مسؤولا عن الاحتيال المالي في عام 2023، وقدرت هيئة محلفين لاحقا العقوبات التي يحتاج الرئيس وشركاؤه التجاريون لدفعها.

وتم في النهاية منع الرئيس من إدارة أعمال في الولاية كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 364 مليون دولار كانت تتراكم عليها الفائدة يوميا.

ويتجاوز المبلغ الإجمالي – المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، ومن بينهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن - الآن 527 مليون دولار بالفوائد.

وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد الآراء العديدة التي شكلت حكم محكمة الاستئناف، : "في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن أمر المحكمة بإلغاء الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعد غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
"القوات": استدعاء شربل وعبد النور مخالف للدستور وحرية التعبير
lebanon 24
21/08/2025 22:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصين: فرض رسوم مفرطة على البرازيل سلوك متسلط مرفوض
lebanon 24
21/08/2025 22:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديّة (CCLC): بند تصويت المنتشرين/ات مخالف للدستور
lebanon 24
21/08/2025 22:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يلمّح لإمكانية "تبادلات متناسبة" مع روسيا بشرط احترام الدستور
lebanon 24
21/08/2025 22:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24