Advertisement

عربي-دولي

مناطق عربيّة سجّلت إرتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة... كم بلغت اليوم؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1407503-638914050313785552.jpg
Doc-P-1407503-638914050313785552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار موقع "Eldorado wheather" المتخصص في قياس درجات الحرارة، إلى أنّ مطار الكويت الدولي تصدّر المناطق العربية الأكثر إرتفاعا في درجة الحرارة  بـ47.1 درجة مئوية.
Advertisement

وبحسب الموقع عينه، حلّ مطار وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الدول العربية، والسابعة عالمياً بـ45 درجة مئوية.

كما احتلت 4 مدن جزائرية المراتب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهي تباعاً حاسي مسعود وعين صالح وأدرار وتورغوت، بدرجات مئوية تراوحت بين 44.6 و44.7 درجات. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأونروا: ازدياد مخاطر الجفاف في قطاع غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه
lebanon 24
21/08/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الكهرباء العراقية: ندعو إلى ترشيد الاستهلاك غير الضروري للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة
lebanon 24
21/08/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. متى ستنحسر موجة الحر؟
lebanon 24
21/08/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تُسجّل أعلى درجة حرارة في العالم... كم بلغت؟
lebanon 24
21/08/2025 22:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-08-21
14:35 | 2025-08-21
14:31 | 2025-08-21
14:16 | 2025-08-21
14:09 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24