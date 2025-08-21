مناطق عربيّة سجّلت إرتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة... كم بلغت اليوم؟

أشار موقع "Eldorado wheather" المتخصص في قياس درجات الحرارة، إلى أنّ تصدّر المناطق العربية الأكثر إرتفاعا في درجة الحرارة بـ47.1 درجة مئوية.

وبحسب الموقع عينه، حلّ مطار وادي الدواسر في في المرتبة الثانية في ، والسابعة عالمياً بـ45 درجة مئوية.



كما احتلت 4 مدن جزائرية المراتب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهي تباعاً حاسي مسعود وعين صالح وأدرار وتورغوت، بدرجات مئوية تراوحت بين 44.6 و44.7 درجات. (روسيا اليوم)