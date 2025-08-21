Advertisement

عربي-دولي

الحوثي: استهداف الملاحة الإسرائيلية مستمر ودعم غزة واجب دائم

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:35
A-
A+

Doc-P-1407528-638914087029467056.png
Doc-P-1407528-638914087029467056.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد قائد "حركة أنصار الله" في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة اليوم، أنّ "عمليات الإسناد اليمنية لغزة مستمرة، وقد طاولت العمليات هذا الأسبوع يافا المحتلة"، مشيرًا إلى أنّ "الحظر على الملاحة الإسرائيلية محكم عبر مسار البحر الأحمر إلى باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، مع الاستمرار في تعطيل ميناء أم الرشراش".
Advertisement

وقال: "إننا نفذنا هذا الأسبوع عمليتَين باتجاه أقصى شمال البحر الأحمر، استهدفتا سفينتَين مخالفتَين لقرار الحظر"، لافتًا إلى أنّ "العمليات المسانِدة خلال شهر صفر إلى الآن نُفّذت بصواريخ فرط صوتية وغيرها وطائرات مُسيّرة".

وعن موضوع سلاح المقاومة، قال: "إن تبنِّي نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح المقاومة في لبنان هما بمثابة دعم لاسرائيل"، مؤكدًا أنّ "تبني نزع سلاح المقاومة من قبل حكومات عربية هو أيضًا دعم للعدو الإسرائيلي".

وحول تطورات العدوان على قطاع غزة، اشار الى  أنّ "العدو الإسرائيلي ارتكب هذا الأسبوع في غزة أفظع الجرائم بالقنابل والتجويع"، لافتا الى أنّ "حجم المعاناة من التجويع الصهيوني في غزة رهيب جدًّا"، وهذه المعاناة هي بحق "جريمة القرن والعصر".

وقال: "في ما يتعلق بالضفة الغربية، هناك بؤرة جديدة، والهدف هو فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها وعزل مدينة القدس"، موضحًا أنّ "العدو يهدف أيضًا الى عزل القدس عن الضفة وتقطيع أوصالها، وهو يتجه لمخططاته المعلنة والصريحة بالسيطرة التامة".

وتابع: "اسرائيل لا تسمح حتى بالدولة الوهمية في فلسطين، وان ذكرى إحراق المسجد الأقصى من أهم ما ينبغي أن يلفت نظرنا إلى حقيقة المخطط الصهيوني لاستهداف المسجد الأقصى، ومن أهم أركان المخطط الصهيوني هو السعي لهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم، وتهويد مدينة القدس". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الحوثي: مستمرّون بإغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية
lebanon 24
22/08/2025 02:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: حظر نشاط الملاحة لإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب قرار مستمر
lebanon 24
22/08/2025 02:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثي تؤكد استمرار الرد على إسرائيل ودعم المعركة في غزة
lebanon 24
22/08/2025 02:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: الفلسطينيون في غزة يواجهون مجاعة جماعية ويجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم وإدخال المساعدات
lebanon 24
22/08/2025 02:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-08-21
16:33 | 2025-08-21
16:23 | 2025-08-21
16:00 | 2025-08-21
15:57 | 2025-08-21
15:24 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24