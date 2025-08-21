الحوثي: استهداف الملاحة الإسرائيلية مستمر ودعم غزة واجب دائم

Advertisement

أكّد قائد "حركة الله" في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة اليوم، أنّ "عمليات الإسناد اليمنية لغزة مستمرة، وقد طاولت العمليات هذا الأسبوع يافا المحتلة"، مشيرًا إلى أنّ "الحظر على الملاحة محكم عبر مسار البحر الأحمر إلى باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، مع الاستمرار في تعطيل ميناء أم الرشراش".وقال: "إننا نفذنا هذا الأسبوع عمليتَين باتجاه أقصى شمال البحر الأحمر، استهدفتا سفينتَين مخالفتَين لقرار الحظر"، لافتًا إلى أنّ "العمليات المسانِدة خلال شهر صفر إلى الآن نُفّذت بصواريخ فرط صوتية وغيرها وطائرات مُسيّرة".وعن موضوع سلاح ، قال: "إن تبنِّي نزع سلاح حركة ونزع سلاح المقاومة في هما بمثابة دعم لاسرائيل"، مؤكدًا أنّ "تبني نزع سلاح المقاومة من قبل حكومات عربية هو أيضًا دعم للعدو ".وحول تطورات العدوان على ، اشار الى أنّ "العدو الإسرائيلي ارتكب هذا الأسبوع في غزة أفظع الجرائم بالقنابل والتجويع"، لافتا الى أنّ "حجم المعاناة من التجويع الصهيوني في غزة رهيب جدًّا"، وهذه المعاناة هي بحق "جريمة القرن والعصر".وقال: "في ما يتعلق بالضفة الغربية، هناك بؤرة جديدة، والهدف هو فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها وعزل مدينة "، موضحًا أنّ "العدو يهدف أيضًا الى عزل القدس عن الضفة وتقطيع أوصالها، وهو يتجه لمخططاته المعلنة والصريحة بالسيطرة التامة".وتابع: "اسرائيل لا تسمح حتى بالدولة الوهمية في ، وان ذكرى إحراق المسجد من أهم ما ينبغي أن يلفت نظرنا إلى حقيقة المخطط الصهيوني لاستهداف المسجد الأقصى، ومن أهم أركان المخطط الصهيوني هو السعي لهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم، وتهويد مدينة القدس". (الوكالة الوطنية)