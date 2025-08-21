28
عربي-دولي
نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم
Lebanon 24
21-08-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بزيارة إلى القيادة الجنوبية للجيش للموافقة على خطط احتلال غزة، وذلك خلال جلسة ضمّت
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
ورئيس الأركان
إيال زامير
.
وقال
نتنياهو
" "نحن في مرحلة الحسم. جئت اليوم إلى فرقة غزة من أجل المصادقة على الخطط التي عرضها علي الجيش ووزير الأمن للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة
حماس
".
وعبر نتنياهو عن "تقديره" لالتحاق جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، والقوات النظامية من أجل "هذه المهمة الحيوية".
وتابع "في المقابل أوعزت ببدء مفاوضات بشكل فوري للإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل. هذان الأمران (هزيمة حمس والإفراج عن مختطفينا) يسيران جنبا إلى جنب".
ولفت نتنياهو إلى أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة، وفق ما قال إنه "بشروط مقبولة لإسرائيل".
أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها
Lebanon 24
أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها
16:44 | 2025-08-21
21/08/2025 04:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة
Lebanon 24
مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة
16:33 | 2025-08-21
21/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زكي: دعم عربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
Lebanon 24
زكي: دعم عربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
16:23 | 2025-08-21
21/08/2025 04:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي وصل إلى "داعش"... وتحذير من هذه البلدان
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي وصل إلى "داعش"... وتحذير من هذه البلدان
16:00 | 2025-08-21
21/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة ترامب… لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو
Lebanon 24
بمشاركة ترامب… لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو
15:57 | 2025-08-21
21/08/2025 03:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
