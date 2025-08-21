Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:31
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى القيادة الجنوبية للجيش للموافقة على خطط احتلال غزة، وذلك خلال جلسة ضمّت وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.
وقال نتنياهو" "نحن في مرحلة الحسم. جئت اليوم إلى فرقة غزة من أجل المصادقة على الخطط التي عرضها علي الجيش ووزير الأمن للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".


وعبر نتنياهو عن "تقديره" لالتحاق جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، والقوات النظامية من أجل "هذه المهمة الحيوية".


وتابع "في المقابل أوعزت ببدء مفاوضات بشكل فوري للإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل. هذان الأمران (هزيمة حمس والإفراج عن مختطفينا) يسيران جنبا إلى جنب".


ولفت نتنياهو إلى أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة، وفق ما قال إنه "بشروط مقبولة  لإسرائيل".


