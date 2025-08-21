28
عربي-دولي
مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة
Lebanon 24
21-08-2025
|
16:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبرع ولي
العهد
السعودي ورئيس
مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان
بالدم
، ضمن حملة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في هذا العمل الإنساني.
وذكرت
وكالة الأنباء
السعودية
أن المبادرة تعكس قيم العطاء والتكافل، وتدعم جهود القطاع الصحي لرفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة متكاملة.
وتندرج الحملة في إطار المبادرات الإنسانية للقيادة السعودية، التي شملت أيضًا انضمام
الملك سلمان
وولي العهد إلى برنامج التبرع بالأعضاء، فضلًا عن دعمهما المتواصل للحملات الوطنية الخيرية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحداته ومكوناته، بما يضمن توفير إمدادات آمنة ومستدامة في مختلف مناطق
المملكة
.
ويجسد تبرع ولي العهد رسالة ملهمة في العمل الإنساني، ودعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا العمل النبيل الذي يساهم مباشرة في إنقاذ الأرواح.
