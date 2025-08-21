Advertisement

عربي-دولي

مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة

Lebanon 24
21-08-2025 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1407562-638914162114550595.jpg
Doc-P-1407562-638914162114550595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبرع ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالدم، ضمن حملة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في هذا العمل الإنساني.
Advertisement
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المبادرة تعكس قيم العطاء والتكافل، وتدعم جهود القطاع الصحي لرفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة متكاملة.
وتندرج الحملة في إطار المبادرات الإنسانية للقيادة السعودية، التي شملت أيضًا انضمام الملك سلمان وولي العهد إلى برنامج التبرع بالأعضاء، فضلًا عن دعمهما المتواصل للحملات الوطنية الخيرية.


وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحداته ومكوناته، بما يضمن توفير إمدادات آمنة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.

ويجسد تبرع ولي العهد رسالة ملهمة في العمل الإنساني، ودعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا العمل النبيل الذي يساهم مباشرة في إنقاذ الأرواح.

مواضيع ذات صلة
حملة نظافة في طرابلس بمبادرة من البلدية وبمشاركة المجتمع المدني
lebanon 24
22/08/2025 02:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: 1600 مبادرة إنسانية لتعزيز صمود الجنوب بالتعاون مع الجيش
lebanon 24
22/08/2025 02:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاردني يعلن تنفيذ 7 إنزالات جوية انسانية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة
lebanon 24
22/08/2025 02:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: المجتمع الدولي لا يعترف بجهودنا لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة
lebanon 24
22/08/2025 02:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-08-21
16:23 | 2025-08-21
16:00 | 2025-08-21
15:57 | 2025-08-21
15:24 | 2025-08-21
15:13 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24