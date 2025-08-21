في العراق.. اشتباكات في محيط فندق يقيم فيه "مسؤول"

شهدت مدينة في ، الجمعة، اشتباكات مسلحة خلال مداهمة شنتها قوات مشتركة على فندق "لاله زار" في المدينة، حيث يقيم جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة بحقه.

وقال المصدر لشبكة "الساعة" إن "العملية تشارك فيها وحدات من والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني"، موضحا أن "القوات استخدمت مكبرات الصوت قبل المداهمة لتحذير السكان المحيطين بالفندق ومطالبتهم بالابتعاد عن المنطقة تجنبا لأي أضرار محتملة".





وأصدرت محكمة في السليمانية مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي، بموجب المادة 56 المتعلقة بـ"تجمع مجموعة من الأشخاص بقصد إثارة الاضطرابات الأمنية والسلامة العامة".



ومن جهته، صرح رئيس وزراء ، مسرور بارزاني، بأن التوترات في السليمانية تستهدف أمن واستقرار إقليم ، وقال: "لا ينبغي أن يكون شباب ضحايا، ويجب حل أي مشاكل أو خلافات بالطرق القانونية".

وأضاف: "أعمل مع جميع الأطراف لإنهاء هذه التوترات ومنع إراقة الدماء والعنف".



كذلك، قال مصدر في مستشفى المدينة إنه جرى استقبال جريحين في الاشتباكات في فندق لالازار، أحدهما إصابته خطيرة.



وبحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات مستمرة ويمكن رؤية الكثير من الدخان في لالازار.