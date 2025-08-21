Advertisement

عربي-دولي

في العراق.. اشتباكات في محيط فندق يقيم فيه "مسؤول"

Lebanon 24
21-08-2025 | 22:51
A-
A+
Doc-P-1407606-638914388505757022.jpeg
Doc-P-1407606-638914388505757022.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة السليمانية في العراق، الجمعة، اشتباكات مسلحة خلال مداهمة شنتها قوات مشتركة على فندق "لاله زار" في المدينة، حيث يقيم رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة بحقه.
Advertisement


وقال المصدر لشبكة "الساعة" إن "العملية تشارك فيها وحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني"، موضحا أن "القوات استخدمت مكبرات الصوت قبل المداهمة لتحذير السكان المحيطين بالفندق ومطالبتهم بالابتعاد عن المنطقة تجنبا لأي أضرار محتملة".


ووفقاً لشهود عيان، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط الفندق، سُمِع خلالها دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، فيما ما زالت الأوضاع الميدانية متوترة حتى اللحظة.

وأصدرت محكمة في السليمانية مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي، بموجب المادة 56 المتعلقة بـ"تجمع مجموعة من الأشخاص بقصد إثارة الاضطرابات الأمنية والسلامة العامة".

ومن جهته، صرح رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بأن التوترات في السليمانية تستهدف أمن واستقرار إقليم كردستان، وقال: "لا ينبغي أن يكون شباب هذا البلد ضحايا، ويجب حل أي مشاكل أو خلافات بالطرق القانونية".
 
وأضاف: "أعمل مع جميع الأطراف لإنهاء هذه التوترات ومنع إراقة الدماء والعنف".

كذلك، قال مصدر في مستشفى المدينة إنه جرى استقبال جريحين في الاشتباكات في فندق لالازار، أحدهما إصابته خطيرة.

 وبحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات مستمرة ويمكن رؤية الكثير من الدخان في لالازار.
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء
lebanon 24
22/08/2025 09:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا" عن مسؤولين: اندلاع حرائق جديدة في أحراج في محيط بلدة "مرمريتا" في ريف حماة الغربي وفرق الإطفاء توجهت فورًا للتعامل معها
lebanon 24
22/08/2025 09:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب فنان شهير... "زفة" في فندق في بيروت!
lebanon 24
22/08/2025 09:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الإدارة الأميركية رتبت محادثات لمسؤولين موريتانيين وإسرائيليين بشأن إقامة علاقات دبلوماسية
lebanon 24
22/08/2025 09:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:40 | 2025-08-22
02:27 | 2025-08-22
02:20 | 2025-08-22
02:04 | 2025-08-22
01:45 | 2025-08-22
01:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24