عربي-دولي

يريد "تدخل ترامب".. ماذا قال مسؤول إسرائيليّ عن غزة؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 00:40
ذكرت تقارير إسرائيلية أن أحد أبرز أعضاء الحكومة الإسرائيلية تمنى لو أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض على تل أبيب إنهاء حرب غزة. 
التقارير قالت إنَّ ذاك المسؤول أعرب عن تمنياته بأن يكرر ترامب ما فعله حين كانت المُقاتلات الإسرائيلية في طريقها إلى طهران، وذلك عندما اتصل قائلاً بحزم إن "الأمر انتهى"، مشيراً إلى أن هذا الأمر قدم آنذاك خدمة عظيمة لإسرائيل، على حد تعبيره.
 

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية حجم الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين بقطاع غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يبالغ في ما يتعلق بخسائر المقاتلين الفلسطينيين.
 

ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباري قوله إنه لو صدقت التقارير العسكرية لظننا أننا قتلنا 200% من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة.
 
 
عربي-دولي
