يريد "تدخل ترامب".. ماذا قال مسؤول إسرائيليّ عن غزة؟

ذكرت تقارير إسرائيلية أن أحد أبرز أعضاء الحكومة تمنى لو أنَّ الرئيس الأميركي يفرض على إنهاء حرب غزة.

التقارير قالت إنَّ ذاك المسؤول أعرب عن تمنياته بأن يكرر ما فعله حين كانت المُقاتلات الإسرائيلية في طريقها إلى طهران، وذلك عندما اتصل قائلاً بحزم إن "الأمر انتهى"، مشيراً إلى أن هذا الأمر قدم آنذاك خدمة عظيمة لإسرائيل، على حد تعبيره.



وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "الغارديان" حجم الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين بقطاع غزة، مؤكدة أن الجيش يبالغ في ما يتعلق بخسائر المقاتلين .