تحطم مقاتلة أميركية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار في ماليزيا

Advertisement

أعلنت الملكية الماليزية، انفجار مقاتلة أميركية أثناء محاولتها الإقلاع في ماليزيا.وذكرت في بيان، أن "المقاتلة الأميركية من طراز "Hornet" انفجرت أثناء محاولتها الإقلاع من بمدينة كوانتان في ولاية فهغ".ووفق دايلي ميل، تم نقل الطيارين على الفور إلى مستشفى تينغكو أمبوام أفزان لإجراء الفحص الطبي.