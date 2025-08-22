Advertisement

عربي-دولي

تحطم مقاتلة أميركية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار في ماليزيا

Lebanon 24
22-08-2025 | 00:54
أعلنت القوات الجوية الملكية الماليزية، انفجار مقاتلة أميركية أثناء محاولتها الإقلاع في ماليزيا.
وذكرت في بيان، أن "المقاتلة الأميركية من طراز "Hornet" انفجرت أثناء محاولتها الإقلاع من مطار السلطان أحمد شاه بمدينة كوانتان في ولاية فهغ".

 ووفق دايلي ميل، تم نقل الطيارين على الفور إلى مستشفى تينغكو أمبوام أفزان لإجراء الفحص الطبي.  
