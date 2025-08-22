Advertisement

عربي-دولي

الجيش النيجري يعلن مقتل زعيم بوكو حرام "باكورة" في بحيرة تشاد

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:10
أعلن الجيش في النيجر مساء الخميس، أنه قتل زعيما في جماعة بوكو حرام الأسبوع الماضي في حوض بحيرة تشاد الواقعة على حدود النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.
وقال الجيش "في 15 آب 2025... تمكّنت القوات المسلحة النيجرية، في إطار عملية ذات دقة نموذجية، من تحييد سيء السمعة +باكورة+، واسمه الحقيقي إبراهيم محمدو، الزعيم المثير للخوف في بوكو حرام، في جزيرة شيلاوا في منطقة ديفا"، في جنوب شرق النيجر.

وقاد باكورة مجموعة موالية لزعيم بوكو حرام السابق أبو بكر الشيكاوي، رافضا الانضمام إلى "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" المنافس، حيث انتقل مع مقاتليه إلى الجزر الواقعة على الجانب النيجري من بحيرة تشاد.

وتولى باكورة وهو من أصول نيجيرية قيادة بوكو حرام بعد مقتل الشيكاوي في نزاع داخلي بين المتطرفين في أيار 2021.

وأضاف جيش النيجر في بيانه أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت "ثلاث ضربات مُحددة ومتتالية على مواقع كان باكورة يحتلها في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا" في جنوب شرق النيجر. (العربية)
 
