كردستان العراق.... اشتباكات عنيفة في السليمانية واعتقال قيادي بارز (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:20
أفادت وسائل إعلام باعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي بعد مواجهات مسلحة وقعت بين حمايته وقوات أمنية فجر اليوم الجمعة في مدينة السليمانية بكردستان العراق.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد شنت القوات الأمنية التي تشارك فيها وحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكردستاني، هجوما على فندق "لاله زار" في السليمانية، حيث يقيم لاهور شيخ جنكي، وذلك بعد أن طوقت القوات الفندق وطلبت من السكان عبر مكبرات الصوت الابتعاد عن المنطقة.

ووفقا لشهود عيان، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط الفندق، سمع خلالها دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف كما سمع إطلاق نار في أحياء متفرقة من المدينة.

ويأتي ذلك بعد ساعات على إصدار محكمة تحقيق الأمن في السليمانية مذكرة اعتقال بحق شيخ جنكي استنادا إلى المادة (56) من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتصل بالأمن والنظام العام.

يشغل لاهور شيخ جنكي منصب رئيس حزب "جبهة الشعب"، وكان يشغل سابقا منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

ودعا شيخ جنكي المواطنين في السليمانية إلى النزول للشوارع والتحرك لمواجهة ما وصفها بـ"السلطة القائمة"، كما أكد أن منزله محاصر بقوة كبيرة، ورافضا تسليم نفسه.

وأغلقت السلطات مداخل السليمانية بشكل كامل لمنع دخول أنصار شيخ جنكي إلى ساحة الاشتباكات، حسب تقارير.

وأعلنت مصادر طبية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة أشخاص في حصيلة قابلة للارتفاع.

ومع اتساع رقعة التوتر، شهدت السليمانية هجومين بطيران مسير وإطلاق نار في منطقة دباشان حيث منزل بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.
 
