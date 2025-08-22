Advertisement

عربي-دولي

على عمق عشرة كيلومترات... زلزال قرب الحدود بين ميانمار والهند

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1407650-638914484148354468.jpg
Doc-P-1407650-638914484148354468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة قريبة من الحدود بين ميانمار والهند اليوم الجمعة.
Advertisement

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

كما كان زلزال بقوة 7,5 درجات ضرب المنطقة التشيلية في القارة القطبية الجنوبية وممر دريك الجنوبي الخميس، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 22,16 بالتوقيت المحلي (02,16 ت غ)، على عمق 10,8 كيلومترات.
مواضيع ذات صلة
بركان إندونيسي يقذف الرماد لعشرة كيلومترات.. وتحذيرات من تدفقات مميتة
lebanon 24
22/08/2025 12:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض: الدولة ستقوم على 10452 كيلومتر مربع وستدافع عن كل الحدود
lebanon 24
22/08/2025 12:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا عبر عشرات الإسرائيليين الحدود إلى قرية درزية في سوريا؟
lebanon 24
22/08/2025 12:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمل على إعادة عشرات الإسرائيليين الذين عبروا الحدود إلى سوريا
lebanon 24
22/08/2025 12:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-22
05:27 | 2025-08-22
04:50 | 2025-08-22
04:13 | 2025-08-22
03:45 | 2025-08-22
03:34 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24