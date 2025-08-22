على عمق عشرة كيلومترات... زلزال قرب الحدود بين ميانمار والهند

Advertisement

ذكر أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة قريبة من الحدود بين ميانمار والهند اليوم الجمعة.وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.كما كان زلزال بقوة 7,5 درجات ضرب المنطقة التشيلية في وممر الجنوبي الخميس، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وأوضحت الهيئة في بيان أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 22,16 بالتوقيت المحلي (02,16 ت غ)، على عمق 10,8 كيلومترات.