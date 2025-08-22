30
عربي-دولي
اتصال مرتقب بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي
Lebanon 24
22-08-2025
|
02:04
A-
A+
قالت
وكالة الأنباء
الإيراينة (إرنا) إن
وزير الخارجية
عباس عراقجي، سيجري اتصالا هاتفيا مشتركا مع قوى غربية لمناقشة المحادثات النووية والعقوبات.
وأوضحت الوكالة أن عراقجي سيجري الاتصال مع نظرائه من
فرنسا
وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة.
وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات
الأمم المتحدة
على
إيران
إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.
وكانت القوى الأوروبية قد منحت
طهران
حتى نهاية أغسطس للعودة إلى المفاوضات والسماح بالتفتيش، وإلا ستواجه عواقب عبر
مجلس الأمن
.
وقد رفضت إيران التهديد، معتبرة أن استعادة
العقوبات
سيكون عملا غير قانوني، ملمحة إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار
النووي
. (سكاي نيوز)
