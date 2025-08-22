اتصال مرتقب بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي

Advertisement

قالت الإيراينة (إرنا) إن عباس عراقجي، سيجري اتصالا هاتفيا مشتركا مع قوى غربية لمناقشة المحادثات النووية والعقوبات.وأوضحت الوكالة أن عراقجي سيجري الاتصال مع نظرائه من وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة.وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات على إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.وكانت القوى الأوروبية قد منحت حتى نهاية أغسطس للعودة إلى المفاوضات والسماح بالتفتيش، وإلا ستواجه عواقب عبر .وقد رفضت إيران التهديد، معتبرة أن استعادة سيكون عملا غير قانوني، ملمحة إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار . (سكاي نيوز)