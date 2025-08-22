عصيان داخل سجن في شمال شرق سوريا ينتهي دون فرار أي سجين

Advertisement

شهد سجن "الكلاسة" في مدينة الحسكة شمال ، فجر اليوم الجمعة، محاولة فرار جماعية نفذها سجناء مدنيون، لكن الداخلي "الأسايش" تمكنت من إحباطها.وأوضح أن السجناء استغلوا ثغرات داخل السجن لإحداث فوضى وفتح الطريق للهروب، مما أدى إلى اندلاع حالة عصيان داخل المهاجع استمرت نحو ساعة. خلال هذه الفترة، تسبب السجناء في إثارة الفوضى والاحتجاجات.وتدخلت قوات الحراسة مدعومة بعناصر أمنية من ، حيث تمكنت من تطويق المهاجع والسيطرة على الموقف بالكامل دون تسجيل أي فرار. كما تم نقل عدد من المشاركين في محاولة الفرار إلى زنازين انفرادية للتحقيق معهم، مع تشديد أمني ملحوظ حول محيط السجن. (روسيا اليوم)