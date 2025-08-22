Advertisement

المانيا... مطالبات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

22-08-2025 | 02:27
طالب دبلوماسي ألماني سابق الحكومة الألمانية بالاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل المعاناة التي يمر بها قطاع غزة حالياً.
وكتب الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هويسغن، في مقال لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "سينظر إلى هذا القرار عالمياً على أنه لفتة قوية، لأن ألمانيا صديق مخلص لإسرائيل".

وأضاف هويسغن، الذي كان لسنوات طويلة مستشاراً للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أن هذه الخطوة لن تغير الوضع على المدى القريب، لكنها ستكون إشارة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، "إذا انضممنا إلى غالبية الدول".

وتعتزم عدة دول - من بينها فرنسا وكندا وأستراليا - الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل، وأوضحت الحكومة الألمانية عدة مرات أن هذا ليس خيارا لألمانيا في الوقت الحالي.

 وصرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في نهاية تموز الماضي بأن الاعتراف يعتبر "إحدى الخطوات الأخيرة" على طريق حل الدولتين.
