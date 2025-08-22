المانيا... مطالبات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

Advertisement

طالب ألماني سابق الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل المعاناة التي يمر بها حالياً.وكتب الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هويسغن، في مقال لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "سينظر إلى هذا القرار عالمياً على أنه لفتة قوية، لأن صديق مخلص لإسرائيل".وأضاف هويسغن، الذي كان لسنوات طويلة مستشاراً للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أن هذه الخطوة لن تغير الوضع على المدى القريب، لكنها ستكون إشارة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، "إذا انضممنا إلى غالبية الدول".وتعتزم عدة دول - من بينها وكندا وأستراليا - الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول المقبل، وأوضحت الحكومة الألمانية عدة مرات أن هذا ليس خيارا لألمانيا في الوقت الحالي.وصرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في نهاية الماضي بأن الاعتراف يعتبر "إحدى الخطوات الأخيرة" على طريق حل الدولتين.