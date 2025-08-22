Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تبدأ مراجعة 55 مليون تأشيرة أميركية

Lebanon 24
22-08-2025 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1407690-638914557247262266.jpg
Doc-P-1407690-638914557247262266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبدأ عملية مراجعة شاملة لجميع حاملي التأشيرات الأميركيين البالغ عددهم 55 مليونا، للتحقق من وجود أي مخالفات تستوجب الترحيل.
Advertisement

وفقا للإعلان، سيتم إلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أي مهاجر يكتشف وجود "مؤشرات لديه مثل تخطي مدة التأشيرة، أو ارتكاب نشاط إجرامي، أو تهديدا للسلامة العامة، أو المشاركة بأي شكل في أنشطة إرهابية، أو تقديم دعم لمنظمات إرهابية".

وأكد ممثلو الوزارة أن جميع حاملي التأشيرات يخضعون لـ "فحص مستمر" بهدف رصد أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل، مشيرين إلى أن عملية المراجعة تشمل "جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك السجلات الجنائية أو سجلات الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد منح التأشيرة وتشير إلى عدم الأهلية".

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب لتشديد الرقابة على نظام التأشيرات، مع تركيز خاص على تأشيرات الطلاب.
مواضيع ذات صلة
إدارة ترامب تراجع 55 مليون تأشيرة وتعمل على ترحيل المخالفين
lebanon 24
22/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا مراجعة للرسوم الجمركية بدون صفقات تجارية جديدة
lebanon 24
22/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سيُكلف 55 مليون دولار.. "عروس" بيزوس المُثيرة تتألق في أول ليلة من احتفالات زفافها في إيطاليا (صور)
lebanon 24
22/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مراجعة حكومية أميركية تؤكد عدم وجود سرقة للمساعدات من قبل "حماس"
lebanon 24
22/08/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-22
05:27 | 2025-08-22
04:50 | 2025-08-22
04:13 | 2025-08-22
03:45 | 2025-08-22
03:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24