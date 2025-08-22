إدارة ترامب تبدأ مراجعة 55 مليون تأشيرة أميركية

Advertisement

أعلنت أن ستبدأ عملية مراجعة شاملة لجميع حاملي التأشيرات البالغ عددهم 55 مليونا، للتحقق من وجود أي مخالفات تستوجب الترحيل.وفقا للإعلان، سيتم إلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أي مهاجر يكتشف وجود "مؤشرات لديه مثل تخطي مدة التأشيرة، أو ارتكاب نشاط إجرامي، أو تهديدا للسلامة العامة، أو المشاركة بأي شكل في أنشطة إرهابية، أو تقديم دعم لمنظمات إرهابية".وأكد ممثلو الوزارة أن جميع حاملي التأشيرات يخضعون لـ "فحص مستمر" بهدف رصد أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل، مشيرين إلى أن عملية المراجعة تشمل "جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك السجلات الجنائية أو سجلات الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد منح التأشيرة وتشير إلى عدم الأهلية".ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تشنها لتشديد الرقابة على نظام التأشيرات، مع تركيز خاص على تأشيرات الطلاب.