30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
34
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حصيلة الحرب ترتفع.. أكثر من 62 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة
Lebanon 24
22-08-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد، اليوم (الجمعة)، 13 فلسطينياً على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين، في حي الشيخ
رضوان
بمدينة غزة.
Advertisement
وأوردت وسائل إعلام محلية استشهاد 25 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على
قطاع غزة
، منذ فجر اليوم.
وأفادت «
وكالة الأنباء
والمعلومات
الفلسطينية
(وفا)» بإستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. وذكرت مصادر محلية أن القتلى الخمسة هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة. كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في الشاطئ
الشمالي
، غرب مدينة غزة.
واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وقصفت المدفعية
الإسرائيلية
حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، وحيَّي
الزيتون
والصبرة جنوب المدينة؛ ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، عن استشهاد 62192 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام
وزارة الصحة
في القطاع.
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
التلفزيون العربي: أكثر من 30 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
Lebanon 24
التلفزيون العربي: أكثر من 30 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
22/08/2025 12:53:28
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 81
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 81
22/08/2025 12:53:28
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 61330 شهيدا 152359 جريحا منذ 7 تشرين الاول 2023
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 61330 شهيدا 152359 جريحا منذ 7 تشرين الاول 2023
22/08/2025 12:53:28
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الأربعاء في غزة بينهم 20 من منتظري المساعدات
Lebanon 24
أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الأربعاء في غزة بينهم 20 من منتظري المساعدات
22/08/2025 12:53:28
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا تكشف عودة لاريجاني إلى منصب الأمين العام لمجلس الامن القومي؟
Lebanon 24
ماذا تكشف عودة لاريجاني إلى منصب الأمين العام لمجلس الامن القومي؟
05:30 | 2025-08-22
22/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: قلقون إزاء تقارير تفيد بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى أفغانستان
Lebanon 24
طهران: قلقون إزاء تقارير تفيد بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى أفغانستان
05:27 | 2025-08-22
22/08/2025 05:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة
Lebanon 24
سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة
04:50 | 2025-08-22
22/08/2025 04:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا على خلفية جوازات السفر الرسمية
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا على خلفية جوازات السفر الرسمية
03:45 | 2025-08-22
22/08/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ترامب تبدأ مراجعة 55 مليون تأشيرة أميركية
Lebanon 24
إدارة ترامب تبدأ مراجعة 55 مليون تأشيرة أميركية
03:34 | 2025-08-22
22/08/2025 03:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
11:00 | 2025-08-21
21/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-08-22
ماذا تكشف عودة لاريجاني إلى منصب الأمين العام لمجلس الامن القومي؟
05:27 | 2025-08-22
طهران: قلقون إزاء تقارير تفيد بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى أفغانستان
04:50 | 2025-08-22
سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة
03:45 | 2025-08-22
توتر ديبلوماسي جديد بين الجزائر وفرنسا على خلفية جوازات السفر الرسمية
03:34 | 2025-08-22
إدارة ترامب تبدأ مراجعة 55 مليون تأشيرة أميركية
03:30 | 2025-08-22
تقرير أميركي: 4 سيناريوهات للحرب والسلام مع إيران
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24