Advertisement

عربي-دولي

حصيلة الحرب ترتفع.. أكثر من 62 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1407701-638914581196275194.jpg
Doc-P-1407701-638914581196275194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد، اليوم (الجمعة)، 13 فلسطينياً على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
Advertisement
وأوردت وسائل إعلام محلية استشهاد 25 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.
وأفادت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» بإستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. وذكرت مصادر محلية أن القتلى الخمسة هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة. كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في الشاطئ الشمالي، غرب مدينة غزة.
واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، وحيَّي الزيتون والصبرة جنوب المدينة؛ ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، عن استشهاد 62192 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة في القطاع. 
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
التلفزيون العربي: أكثر من 30 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
lebanon 24
22/08/2025 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 81
lebanon 24
22/08/2025 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 61330 شهيدا 152359 جريحا منذ 7 تشرين الاول 2023
lebanon 24
22/08/2025 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 90 شهيداً منذ فجر الأربعاء في غزة بينهم 20 من منتظري المساعدات
lebanon 24
22/08/2025 12:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-22
05:27 | 2025-08-22
04:50 | 2025-08-22
03:45 | 2025-08-22
03:34 | 2025-08-22
03:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24