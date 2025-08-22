حصيلة الحرب ترتفع.. أكثر من 62 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة

Advertisement

(الشرق الأوسط)

استشهد، اليوم (الجمعة)، 13 فلسطينياً على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين، في حي الشيخ بمدينة غزة.وأوردت وسائل إعلام محلية استشهاد 25 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على ، منذ فجر اليوم.وأفادت « والمعلومات (وفا)» بإستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. وذكرت مصادر محلية أن القتلى الخمسة هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة. كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في الشاطئ ، غرب مدينة غزة.واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وقصفت المدفعية حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، وحيَّي والصبرة جنوب المدينة؛ ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.وأسفرت الحرب الإسرائيلية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، عن استشهاد 62192 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام في القطاع.