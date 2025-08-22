Advertisement

إقتصاد

سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:50
A-
A+

Doc-P-1407715-638914603141781593.jpg
Doc-P-1407715-638914603141781593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة "رويترز" أن السلطات السورية تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة، بالتوازي مع حذف صفرين من قيمة الليرة المحلية.
Advertisement
وشهدت الليرة السورية تراجعاً غير مسبوق على مدار 14 عاماً من الصراع الذي انتهى بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي، فقدت العملة أكثر من 99% من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، حيث كان سعر الدولار يعادل نحو 50 ليرة فقط في 2011، بينما وصل اليوم إلى حدود 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
مصادر لرويترز: إعادة تقييم لليرة السورية تتضمن حذف صفرين من العملة
lebanon 24
22/08/2025 15:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي: سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات
lebanon 24
22/08/2025 15:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
lebanon 24
22/08/2025 15:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة غوزناك الروسية ستتولى طباعة الأوراق النقدية السورية الجديدة (رويترز)
lebanon 24
22/08/2025 15:33:56 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-08-22
07:54 | 2025-08-22
07:40 | 2025-08-22
07:19 | 2025-08-22
07:06 | 2025-08-22
07:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24