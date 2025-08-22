سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة

Advertisement

كشفت وكالة " " أن السلطات تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة، بالتوازي مع حذف صفرين من قيمة الليرة المحلية.وشهدت الليرة السورية تراجعاً غير مسبوق على مدار 14 عاماً من الصراع الذي انتهى بالإطاحة بالرئيس السابق في كانون الأول الماضي، فقدت العملة أكثر من 99% من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، حيث كان سعر الدولار يعادل نحو 50 ليرة فقط في 2011، بينما وصل اليوم إلى حدود 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.