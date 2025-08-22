30
إقتصاد
سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة
Lebanon 24
22-08-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وكالة "
رويترز
" أن السلطات
السورية
تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة، بالتوازي مع حذف صفرين من قيمة الليرة المحلية.
وشهدت الليرة السورية تراجعاً غير مسبوق على مدار 14 عاماً من الصراع الذي انتهى بالإطاحة بالرئيس السابق
بشار الأسد
في كانون الأول الماضي، فقدت العملة أكثر من 99% من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، حيث كان سعر الدولار يعادل نحو 50 ليرة فقط في 2011، بينما وصل اليوم إلى حدود 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.
