طهران: قلقون إزاء تقارير تفيد بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى أفغانستان

أعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بنقل عناصر إرهابية من إلى أفغانستان"، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا للأمن الإقليمي.

وصرح السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى ، أمير سعيد إيرواني، بأن تشعر بقلق بالغ إزاء "التقارير الموثوقة التي تفيد بنقل عناصر إرهابية ومقاتلين إرهابيين أجانب من سوريا إلى أفغانستان، مما يشكل تهديدا مباشرا لجيران أفغانستان والاستقرار الإقليمي".



وقال إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا "إن الوضع الإنساني مزري في سوريا"، مشيدا "بجهود الأمم المتحدة والشركاء في توفير المساعدات"، داعيا إلى "وصول إنساني آمن وسريع دون عوائق، وإلى رفع جميع الأحادية التي تزيد الأزمة الإنسانية وتعوق إعادة الإعمار وتعيق عودة اللاجئين".



وأشار إلى التقرير الأخير حول تهديدات تنظيم داعش والقاعدة في سوريا والمنطقة، معربا عن قلقه من "نقل المقاتلين إلى أفغانستان، ومؤكدا ضرورة وفق القانون الدولي".



ونوه إلى هشاشة الوضع في السويداء مع استمرار القتال ونزوح المدنيين، داعيا إلى مساءلة سريعة وشفافة عن الجرائم المرتكبة. (روسيا اليوم)