عربي-دولي

طهران: قلقون إزاء تقارير تفيد بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى أفغانستان

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:27
أعربت طهران عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى أفغانستان"، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا للأمن الإقليمي.
وصرح السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن إيران تشعر بقلق بالغ إزاء "التقارير الموثوقة التي تفيد بنقل عناصر إرهابية ومقاتلين إرهابيين أجانب من سوريا إلى أفغانستان، مما يشكل تهديدا مباشرا لجيران أفغانستان والاستقرار الإقليمي".

وقال إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا "إن الوضع الإنساني مزري في سوريا"، مشيدا "بجهود الأمم المتحدة والشركاء في توفير المساعدات"، داعيا إلى "وصول إنساني آمن وسريع دون عوائق، وإلى رفع جميع العقوبات الأحادية التي تزيد الأزمة الإنسانية وتعوق إعادة الإعمار وتعيق عودة اللاجئين".

وأشار إلى التقرير الأخير حول تهديدات تنظيم داعش والقاعدة في سوريا والمنطقة، معربا عن قلقه من "نقل المقاتلين إلى أفغانستان، ومؤكدا ضرورة مكافحة الإرهاب وفق القانون الدولي".

ونوه إلى هشاشة الوضع في السويداء مع استمرار القتال ونزوح المدنيين، داعيا إلى مساءلة سريعة وشفافة عن الجرائم المرتكبة. (روسيا اليوم) 
08:00 | 2025-08-22
07:54 | 2025-08-22
07:40 | 2025-08-22
07:19 | 2025-08-22
07:06 | 2025-08-22
07:00 | 2025-08-22
