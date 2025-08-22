Advertisement

عربي-دولي

بسبب امرأة.. هبوط اضطراري لطائرة هذا ما حصل

Lebanon 24
22-08-2025 | 06:17
أعلنت الشرطة الألمانية أن طائرة هبطت اضطراريا في ألمانيا بينما كانت في طريقها من انجلترا إلى قبرص، بعدما بدأت راكبة ثملة بمهاجمة مسافرين آخرين وأفراد من طاقم الطائرة.
وقالت الشرطة إن المرأة (41 عاما) اعتدت بالضرب والركل والشتائم على أفراد على متن الطائرة المتجهة من مانشستر إلى لارنكا مساء الخميس، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في مطار كولونيا بون غربي ألمانيا.
 
ولم يصب أحد في الواقعة، وفقا لبيان الشرطة.

وأضافت الشرطة أن أفراد من عناصرها احتجزوا المواطنة البريطانية على المدرج، وكشفت اختبارات لاحقة عن ارتفاع نسبة الكحول في دمها. (سكاي نيوز عربية) 
