بسبب امرأة.. هبوط اضطراري لطائرة هذا ما حصل



Advertisement

وقالت الشرطة إن المرأة (41 عاما) اعتدت بالضرب والركل والشتائم على أفراد المتجهة من إلى لارنكا مساء الخميس، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في غربي ألمانيا. أعلنت الشرطة أن طائرة هبطت اضطراريا في بينما كانت في طريقها من انجلترا إلى ، بعدما بدأت راكبة ثملة بمهاجمة مسافرين آخرين وأفراد من طاقم الطائرة.وقالت الشرطة إن المرأة (41 عاما) اعتدت بالضرب والركل والشتائم على أفراد المتجهة من إلى لارنكا مساء الخميس، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في غربي ألمانيا.

ولم يصب أحد في الواقعة، وفقا لبيان الشرطة.



وأضافت الشرطة أن أفراد من عناصرها احتجزوا المواطنة على المدرج، وكشفت اختبارات لاحقة عن ارتفاع نسبة في دمها. (سكاي نيوز عربية)