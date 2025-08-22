"تقدّم كبير"... أين وصلت المُحادثات بين سوريا وإسرائيل؟

ذكر موقع " "، أنّ هيئة البث أعلنت أنّ " وسوريا أحرزتا تقدما كبيراً على صعيد توقيع الاتفاق الأمنيّ بينهما".

وأشارت هيئة البثّ إلى بقاء بعض نقاط الخلاف بين وتل أبيب.



وفي هذا السياق، قالت مصادر سوريّة للهيئة، إنّه "تمّ الإتّفاق على نحو 80% من المحاور الأمنية، مع بقاء بعض نقاط الخلاف، أبرزها طلب إسرائيل إبقاء قواتها في عدة مواقع استراتيجية داخل الأراضي السوريّة، بما في ذلك محطة الرادار على وتل رئيسي في ".



وكشفت المصادر أنّ "الرئيس السوري عيّن مندوباً جديداً لسوريا في ، ليقود مفاوضات مع الجانب والأميركي استعداداً للقاء تاريخي مرتقب في نهاية أيلول في . (روسيا اليوم)