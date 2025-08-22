Advertisement

عربي-دولي

"تقدّم كبير"... أين وصلت المُحادثات بين سوريا وإسرائيل؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أنّ "إسرائيل وسوريا أحرزتا تقدما كبيراً على صعيد توقيع الاتفاق الأمنيّ بينهما".
وأشارت هيئة البثّ إلى بقاء بعض نقاط الخلاف بين دمشق وتل أبيب.

وفي هذا السياق، قالت مصادر سوريّة للهيئة، إنّه "تمّ الإتّفاق على نحو 80% من المحاور الأمنية، مع بقاء بعض نقاط الخلاف، أبرزها طلب إسرائيل إبقاء قواتها في عدة مواقع استراتيجية داخل الأراضي السوريّة، بما في ذلك محطة الرادار على جبل الشيخ وتل رئيسي في القنيطرة".

وكشفت المصادر أنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع عيّن مندوباً جديداً لسوريا في الأمم المتحدة، ليقود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والأميركي استعداداً للقاء تاريخي مرتقب في نهاية أيلول في واشنطن. (روسيا اليوم)
 
 
