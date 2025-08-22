Advertisement

عربي-دولي

هزّة أرضيّة ضربت دولة خليجيّة... كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1407761-638914684359840467.png
Doc-P-1407761-638914684359840467.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر في منطقة صفد في الفجيرة، في الامارات.
Advertisement
 
 

مواضيع ذات صلة
هزّة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... ما هي قوّتها؟
lebanon 24
22/08/2025 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟
lebanon 24
22/08/2025 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب شمال إيران.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
22/08/2025 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب مدينة مانيسا التركية
lebanon 24
22/08/2025 18:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:48 | 2025-08-22
10:33 | 2025-08-22
10:30 | 2025-08-22
10:16 | 2025-08-22
10:05 | 2025-08-22
09:44 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24