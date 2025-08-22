صفقة مشروطة... "بوينغ" تُجري مباحثات لبيع 500 طائرة إلى الصين

قالت مصادر مطلعة لشبكة " "، أنّ شركة " " تُجري مباحثات لبيع نحو 500 طائرة إلى شركات طيران صينية.

Advertisement



وكشفت المصادر لـ"بلومبرغ" أنّ "الصفقة ستكون مشروطة بتوصل وبكين إلى اتفاق طويل الأمد ينهي حربهما التجارية". (الامارات 24)