إقتصاد

صفقة مشروطة... "بوينغ" تُجري مباحثات لبيع 500 طائرة إلى الصين

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:40
قالت مصادر مطلعة لشبكة "بلومبرغ"، أنّ شركة "بوينغ" تُجري مباحثات لبيع نحو 500 طائرة إلى شركات طيران صينية.
وكشفت المصادر لـ"بلومبرغ" أنّ "الصفقة ستكون مشروطة بتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق طويل الأمد ينهي حربهما التجارية". (الامارات 24)
 
 
 
