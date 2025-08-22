Advertisement

عربي-دولي

لافروف: أوكرانيا هي من تعيق التقدم نحو اتفاق سلام

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:33
Doc-P-1407794-638914737183734827.jpg
Doc-P-1407794-638914737183734827.jpg photos 0
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا اجتماع حتى الآن بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف أن أجندة القمة بين الرئيسين ليست جاهزة، مشيراً إلى أن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط بعد تحديد أجندة النقاش.
 
وأشار لافروف بالقول "أوكرانيا هي من تعيق التقدم نحو اتفاق سلام وليس روسيا ".

وشدد على أن زيلينسكي قال "لا" لكل المبادئ الضرورية للتسوية السلمية ، فيما وافقت روسيا على إبداء مرونة بشأن نقاط نوقشت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أشار وزير الخارجية الرسي إلى أن "زيلينسكي يرفض إلغاء التشريعات التي تحظر اللغة الروسية". (العربية) 
