لافروف: أوكرانيا هي من تعيق التقدم نحو اتفاق سلام

وأضاف أن أجندة القمة بين الرئيسين ليست جاهزة، مشيراً إلى أن مستعد للقاء زيلينسكي فقط بعد تحديد أجندة . قال سيرغي لافروف إنه لا اجتماع حتى الآن بين الرئيس ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأضاف أن أجندة القمة بين الرئيسين ليست جاهزة، مشيراً إلى أن مستعد للقاء زيلينسكي فقط بعد تحديد أجندة .

وأشار لافروف بالقول " هي من تعيق التقدم نحو اتفاق سلام وليس ".



وشدد على أن زيلينسكي قال "لا" لكل المبادئ الضرورية للتسوية السلمية ، فيما وافقت روسيا على إبداء مرونة بشأن نقاط نوقشت مع الرئيس الأميركي .



كما أشار الرسي إلى أن "زيلينسكي يرفض إلغاء التشريعات التي تحظر اللغة الروسية". (العربية)