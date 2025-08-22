Advertisement

عربي-دولي

مقتل 5 رجال شرطة في هجوم في سيستان وبلوشستان

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1407800-638914744651151928.jpg
Doc-P-1407800-638914744651151928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجم مسلحون مجهولون سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الأمن وإصابة عدد آخر منهم.
Advertisement
 
 
وأفاد مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، حيث كانت دوريتان من الشرطة تعملان على تأمين المنطقة وحماية المواطنين على محور خاش - إيرانشهر.

ولفت المركز إلى أن المسلحين أطلقوا النيران على عناصر الشرطة ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة آخرين. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس: مقتل 5 عناصر أمن في هجوم على دورية للشرطة في جنوب شرق إيران
lebanon 24
22/08/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: حرس الثورة يعلن إحباط خليتين إرهابيتين شمال وجنوب سيستان وبلوشستان في عمليتين منفصلتين
lebanon 24
22/08/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس": مقتل وجرح عدد من أفراد دورية للشرطة في محافظة "سيستان وبلوشيستان" جنوب شرقي إيران نتيجة هجوم إرهابي
lebanon 24
22/08/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد شرطة مقاطعة شهرستان غربي إيران يعلن مقتل مسلح وآخر مدني في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين ورجال أمن
lebanon 24
22/08/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:48 | 2025-08-22
10:33 | 2025-08-22
10:30 | 2025-08-22
10:16 | 2025-08-22
10:05 | 2025-08-22
09:44 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24