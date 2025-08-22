مقتل 5 رجال شرطة في هجوم في سيستان وبلوشستان

هاجم مسلحون مجهولون سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان ، ما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الأمن وإصابة عدد آخر منهم.

وأفاد مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، حيث كانت دوريتان من الشرطة تعملان على تأمين المنطقة وحماية المواطنين على محور خاش - إيرانشهر.ولفت المركز إلى أن المسلحين أطلقوا النيران على عناصر الشرطة ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة آخرين. (روسيا اليوم)