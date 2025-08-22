"صوت الرعد"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها المتطوّر وهذه مواصفاته

ذكر موقع " "، أنّ للإنتاج الحربي المصريّ محمد مصطفى، كشف أنّ "مصر تنهي حاليا تجهيز خط إنتاج منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY، التي تُعرف باسم "صوت الرعد".

وأشار إلى أنّ "صوت الرعد" هو نسخة مطورة من المدفعية الذاتية الدفع الجنوبية K9 Thunder، الذي طوّرته شركة " تيكوين"، ويُعد من أحدث أنظمة المدفعية في العالم، ويُستخدم حاليًا في العديد من دول حلف " ".

وعن مدى "صوت الرعد"، تتراوح قدرة القذائف من عيار 155 ملم بين 40 و56 كيلومترًا، حسب نوع الذخيرة.

أما عن السرعة في القتال، فيُمكن للمنظومة التمركز والاستعداد للإطلاق خلال 60 ثانية فقط.

والمنظومة قادرة على إطلاق 6 إلى 8 قذائف في دقيقة واحدة.

وتتمتع بدرع سمكه 19 ملم، يحميها من النيران الخفيفة والشظايا، إلى جانب قدرتها على التصدي للهجمات الكيميائية والبيولوجية.

وفي ما يتعلّق بعدد طاقم المنظومة، فيتكوّن من 5 أفراد.

وتعمل منظومة "K9" بالتعاون مع مركبتين داعمتين: K10 وهي مركبة إعادة التسليح، تحمل 104 قذائف، وتُعيد تزويد المدفع آليًا خلال دقائق، وK77 وهو مركز توجيه نيران متنقل، يستخدم لتحديد الأهداف بدقة عالية وتنسيق القصف. (روسيا اليوم)