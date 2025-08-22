Advertisement

عربي-دولي

"صوت الرعد"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها المتطوّر وهذه مواصفاته

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي المصريّ محمد صلاح الدين مصطفى، كشف أنّ "مصر تنهي حاليا تجهيز خط إنتاج منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY، التي تُعرف باسم "صوت الرعد".
وأشار إلى أنّ "صوت الرعد" هو نسخة مطورة من المدفعية الذاتية الدفع الكورية الجنوبية K9 Thunder، الذي طوّرته شركة "سامسونغ تيكوين"، ويُعد من أحدث أنظمة المدفعية في العالم، ويُستخدم حاليًا في العديد من دول حلف "الناتو".
 
وعن مدى "صوت الرعد"، تتراوح قدرة القذائف من عيار 155 ملم بين 40 و56 كيلومترًا، حسب نوع الذخيرة.
 
أما عن السرعة في القتال، فيُمكن للمنظومة التمركز والاستعداد للإطلاق خلال 60 ثانية فقط.
 
والمنظومة قادرة على إطلاق 6 إلى 8 قذائف في دقيقة واحدة.
 
وتتمتع بدرع سمكه 19 ملم، يحميها من النيران الخفيفة والشظايا، إلى جانب قدرتها على التصدي للهجمات الكيميائية والبيولوجية.
 
 
وفي ما يتعلّق بعدد طاقم المنظومة، فيتكوّن من 5 أفراد.
وتعمل منظومة "K9" بالتعاون مع مركبتين داعمتين: K10 وهي مركبة إعادة التسليح، تحمل 104 قذائف، وتُعيد تزويد المدفع آليًا خلال دقائق، وK77 وهو مركز توجيه نيران متنقل، يستخدم لتحديد الأهداف بدقة عالية وتنسيق القصف. (روسيا اليوم)
