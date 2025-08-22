Advertisement

عربي-دولي

لماذا تشتري إسرائيل طائرات تزويد الوقود؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:44
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تشتري طائرتيّ تزويد وقود إضافيتين من واشنطن.
وأضافت القناة أن هدف شراء طائرات تزويد الوقود البقاء دائما فوق أجواء إيران
