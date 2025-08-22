Advertisement

الإعلان عن موعد المحادثات الأوروبية الإيرانية

22-08-2025 | 10:33
أعلنت إيران عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين دبلوماسييها ونظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات بشأن برنامجها النووي، فيما تهدّد هذه البلدان الأوروبية الثلاثة بإعادة تفعيل العقوبات على طهران.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي ودبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى "تمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
