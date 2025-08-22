الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها

Advertisement

أعربت السعودية عن "قلقها البالغ" بعد ساعات من إعلان رسميا المجاعة في غزة، حيث يعاني 500 ألف شخص من جوع بلغ مستوى "كارثيا" وفق خبرائها، مؤكدة أن هذا سيبقى "وصمة عار".وقالت الخارجية ، في بيان عبر منصة "اكس": "تعرب عن قلق البالغ في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسميا في ".وأضاف البيان: "تؤكد أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة... ستظل وصمة عار في جبين ... ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".