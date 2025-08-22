Advertisement

عربي-دولي

الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها

Lebanon 24
22-08-2025 | 10:48
أعربت السعودية  عن "قلقها البالغ" بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة، حيث يعاني 500 ألف شخص من جوع بلغ مستوى "كارثيا" وفق خبرائها، مؤكدة أن هذا سيبقى "وصمة عار".
وقالت الخارجية السعودية، في بيان عبر منصة "اكس": "تعرب وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسميا في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة العربية السعودية أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة... ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي... ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
