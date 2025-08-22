أبراج غزة.. هذا ما ينتظرها

Advertisement

وبحسب الصحيفة، فإن العملية ستُحاكي "جوانب عملية عربات جدعون"، من خلال إنشاء طرق عسكرية جديدة حول المدينة، وهدم مبانٍ شاهقة بارتفاع يتراوح بين 10 و15 طابقًا، بذريعة إمكانية استخدامها من قبل لتمركز القناصة أو إخفاء الأنفاق. وأشارت إلى أن تدمير هذه الأبراج يحتاج إلى كميات ضخمة من المتفجرات ومعدات هندسية ثقيلة، تضررت معظمها بفعل الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا.وأضافت أن الهجوم البري مرجح أن يبدأ في أيلول المقبل، بعد استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، على أن يسبقه تهجير نحو مليون من سكان غزة إلى الجنوب بالتعاون مع . وتتضمن الخطة تطويق المدينة والتوغل تدريجيًا في أحيائها الغربية، على أن تشمل المرحلة التالية احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.وكان الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صادق على الخطة، مهددًا بأن تلقى غزة المصير ذاته الذي واجهته رفح وبيت حانون. وفي 8 آب الجاري، أقرت الحكومة مبادئ خمس لإنهاء الحرب، أبرزها نزع سلاح حماس، والسيطرة الأمنية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدة عن الحركة والسلطة . (العربية)