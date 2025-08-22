Advertisement

عربي-دولي

أبراج غزة.. هذا ما ينتظرها

Lebanon 24
22-08-2025 | 11:16
Doc-P-1407842-638914835974686304.png
Doc-P-1407842-638914835974686304.png photos 0
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، تشمل هدم الأبراج السكنية التي لا تزال قائمة، ضمن خطة تهدف لإعادة احتلال المدينة على غرار ما جرى في رفح وخان يونس.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية ستُحاكي "جوانب عملية عربات جدعون"، من خلال إنشاء طرق عسكرية جديدة حول المدينة، وهدم مبانٍ شاهقة بارتفاع يتراوح بين 10 و15 طابقًا، بذريعة إمكانية استخدامها من قبل حماس لتمركز القناصة أو إخفاء الأنفاق. وأشارت إلى أن تدمير هذه الأبراج يحتاج إلى كميات ضخمة من المتفجرات ومعدات هندسية ثقيلة، تضررت معظمها بفعل الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا.

وأضافت أن الهجوم البري مرجح أن يبدأ في أيلول المقبل، بعد استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، على أن يسبقه تهجير نحو مليون من سكان غزة إلى الجنوب بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتتضمن الخطة تطويق المدينة والتوغل تدريجيًا في أحيائها الغربية، على أن تشمل المرحلة التالية احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صادق على الخطة، مهددًا بأن تلقى غزة المصير ذاته الذي واجهته رفح وبيت حانون. وفي 8 آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية مبادئ خمس لإنهاء الحرب، أبرزها نزع سلاح حماس، والسيطرة الأمنية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدة عن الحركة والسلطة الفلسطينية. (العربية)

 
