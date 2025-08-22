Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"

Lebanon 24
22-08-2025 | 11:46
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تقريراً صادراً عن مرصد عالمي لمراقبة الجوع أعلن أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسمياً من المجاعة، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل إجراءات الإغاثة التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة.
وقال نتنياهو في بيان: "تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كذبة صريحة. إسرائيل لا تتبع سياسة تجويع، بل سياسة منع الجوع. فمنذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول مليوني طن من المساعدات إلى قطاع غزة، أي ما يزيد على طن واحد من المساعدات لكل فرد".
 
(رويترز)
