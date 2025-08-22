نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"

Advertisement

رفض ، اليوم الجمعة، تقريراً صادراً عن مرصد عالمي لمراقبة الجوع أعلن أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسمياً من المجاعة، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل إجراءات الإغاثة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة.وقال في بيان: "تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كذبة صريحة. إسرائيل لا تتبع سياسة تجويع، بل سياسة منع الجوع. فمنذ بداية الحرب، سمحت إسرائيل بدخول مليوني طن من المساعدات إلى ، أي ما يزيد على طن واحد من المساعدات لكل فرد".