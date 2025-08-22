Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. هجوم انتحاري لداعشي

Lebanon 24
22-08-2025 | 12:02
أفادت وكالة سانا عن وقوع هجوم انتحاري لداعش على حاجز السياسية في الميادين بدير الزور.
وحسب المعلومات أصيب أحد العناصر الأمنية.
