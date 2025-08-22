27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في سوريا.. هجوم انتحاري لداعشي
Lebanon 24
22-08-2025
|
12:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة
سانا
عن وقوع هجوم انتحاري لداعش على حاجز السياسية في الميادين بدير
الزور
.
Advertisement
وحسب المعلومات أصيب أحد العناصر الأمنية.
مواضيع ذات صلة
مقتل 13 جنديا في هجوم انتحاري في شمال غرب باكستان
Lebanon 24
مقتل 13 جنديا في هجوم انتحاري في شمال غرب باكستان
23/08/2025 05:07:31
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: قتيل من الأمن بهجوم انتحاري في الميادين بدير الزور
Lebanon 24
سانا: قتيل من الأمن بهجوم انتحاري في الميادين بدير الزور
23/08/2025 05:07:31
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجوم واسع بالمسيّرات الانتحارية وعمل الدفاعات الجوية
Lebanon 24
انفجارات في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجوم واسع بالمسيّرات الانتحارية وعمل الدفاعات الجوية
23/08/2025 05:07:31
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: تفجير انتحاري يهزّ مدينة حلب
Lebanon 24
بالصورة: تفجير انتحاري يهزّ مدينة حلب
23/08/2025 05:07:31
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد العقوبات على إسرائيل.. وزير خارجية هولندا يستقيل
Lebanon 24
بعد العقوبات على إسرائيل.. وزير خارجية هولندا يستقيل
16:57 | 2025-08-22
22/08/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات بين إسرائيل وحماس
16:51 | 2025-08-22
22/08/2025 04:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية
Lebanon 24
ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية
16:50 | 2025-08-22
22/08/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
Lebanon 24
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
16:47 | 2025-08-22
22/08/2025 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: لقاء غني وصريح مع ترامب في ألاسكا
Lebanon 24
بوتين: لقاء غني وصريح مع ترامب في ألاسكا
16:45 | 2025-08-22
22/08/2025 04:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-08-22
بعد العقوبات على إسرائيل.. وزير خارجية هولندا يستقيل
16:51 | 2025-08-22
محادثات لتحديد موعد ومكان المفاوضات بين إسرائيل وحماس
16:50 | 2025-08-22
ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية
16:47 | 2025-08-22
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
16:45 | 2025-08-22
بوتين: لقاء غني وصريح مع ترامب في ألاسكا
16:45 | 2025-08-22
بعد انهيار تاريخي.. شطب مجموعة "إيفرغراند" الصينية من البورصة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 05:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24