حماس: تصريحات كاتس اعتراف صريح بجريمة التطهير العرقي في غزة

اعتبرت حركة أن تأكيد كاتس بأن العملية العسكرية في مدينة غزة تهدف لتهجير السكان باستخدام قوة نارية مكثفة، يمثل اعترافًا بارتكاب جريمة ترقى إلى التطهير العرقي والتهجير القسري.وأضافت الحركة في بيان أصدرته مساء اليوم أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بحق المدنيين الأبرياء جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على الأحياء السكنية، معتبرة أن هذا التدمير يعكس ترجمة عملية لتصريحات وخطط قادة المجرمين.وأكدت حماس أن الوضع الإنساني يتفاقم بفعل الحصار واستخدام التجويع كسلاح، وتصعيد الجيش الإسرائيلي لاستهداف المراكز الصحية والإنسانية وتدمير المرافق الحيوية.وتساءلت الحركة: "كيف يصمت العالم ويقف شاهدًا على جرائم حرب وإبادة علنية ترتكب بالصوت والصورة وبإعلان رسمي من قادة الاحتلال؟"، داعية الشعوب العربية والإسلامية والأحرار حول العالم لتكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة وممارسة أكبر موجات الضغط لوقف العدوان.