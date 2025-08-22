في هجوم إرهابي في إيران.. مقتل 5 عناصر من الشرطة

Advertisement

قُتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من الشرطة في هجوم وصفته السلطات بـ"الإرهابي" في ، وفق وسائل إعلام محلية الجمعة.ونقلت عن الشرطة أن مهاجمين مجهولين نصبوا كمينًا لدوريتين للشرطة بالقرب من مدينة إيرانشهر في ، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الأمن.وأظهرت الصور وسائل إعلام محلية مركبة شرطة من طراز "بيك آب" اخترقها الرصاص، بينما كانت جثث الضحايا ملقاة على الأرض.وتبنّت الهجوم جماعة "جيش العدل" السنية المتطرفة، التي تقول إنها تنفذ معظم عملياتها من قواعد في باكستان المجاورة. وأعلنت الشرطة عن إطلاق عملية لتعقب المهاجمين وتحديد هويتهم.