عربي-دولي

في هجوم إرهابي في إيران.. مقتل 5 عناصر من الشرطة

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:23
قُتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من الشرطة الإيرانية في هجوم وصفته السلطات بـ"الإرهابي" في جنوب شرق إيران، وفق وسائل إعلام محلية الجمعة.
ونقلت وكالة فارس عن الشرطة أن مهاجمين مجهولين نصبوا كمينًا لدوريتين للشرطة بالقرب من مدينة إيرانشهر في محافظة سيستان بلوشستان، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الأمن.

وأظهرت الصور وسائل إعلام محلية مركبة شرطة من طراز "بيك آب" اخترقها الرصاص، بينما كانت جثث الضحايا ملقاة على الأرض.

وتبنّت الهجوم جماعة "جيش العدل" السنية المتطرفة، التي تقول طهران إنها تنفذ معظم عملياتها من قواعد في باكستان المجاورة. وأعلنت الشرطة عن إطلاق عملية لتعقب المهاجمين وتحديد هويتهم.
 
(AFP)
 
