الأمن الداخلي في دير الزور يحبط هجومًا إرهابيًا!

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ، العقيد ضرار الشملان، أنّ " الداخلي أحبطت محاولة هجوم إرهابي في مدينة الميادين نفذها عنصران من بقايا تنظيم داعش، وخلال التصدي للهجوم الإرهابي، ارتقى أحد مقاتلي الأمن الداخلي شهيداً أثناء أدائه واجبه في الدفاع عن أهله وبلده".وأكد الشملان "أننا ماضون في ملاحقة فلول الإرهاب أينما وُجدوا، ولن نسمح لبقايا التنظيمات الإرهابية بتهديد أمن واستقرار أهلنا في دير ".وأفادت الوكالة بوفاة عنصر أمني جراء الهجوم الانتحاري عند حاجز السياسية في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، وتمكنت عناصر الحاجز من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه.