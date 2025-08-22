Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:50
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن "استيائه" من الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، وبينها قصف استهدف مصنعًا أميركيًا في مدينة موكاتشيفو غربي البلاد، مؤكدا أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وقال ترامب، في حديث مقتضب مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: "أنا لست سعيدا بذلك، ولست سعيدا بكل ما يتعلق بهذه الحرب". وأضاف أنّه أمهل نفسه "أسبوعين" لاتخاذ قرار بشأن النزاع، موضحًا: "سيكون قرارًا مهما للغاية، وقد يكون عقوبات ضخمة أو رسومًا جمركية أو كلاهما، أو ربما لن نفعل شيئًا ونقول: إنها معركتكم".

وكان ترامب قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع في ألاسكا، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الإثنين. ويسعى ترامب لجمعهما إلى طاولة مفاوضات، لكن احتمال عقد الاجتماع يبدو "آخذًا في التراجع". كما عرض صورة التقطها مع بوتين في ألاسكا، وقال إن الرئيس الروسي أرسلها إليه، مضيفا: "سأوقعها له".
 
(سكاي نيوز)
 
