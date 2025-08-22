ترامب يهدد بعقوبات: "لست سعيدا" بالضربات الروسية

Advertisement

أعرب الرئيس الأميركي ، الجمعة، عن "استيائه" من الضربات الروسية الأخيرة على ، وبينها قصف استهدف مصنعًا أميركيًا في مدينة موكاتشيفو غربي البلاد، مؤكدا أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على .وقال ، في حديث مقتضب مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: "أنا لست سعيدا بذلك، ولست سعيدا بكل ما يتعلق بهذه الحرب". وأضاف أنّه أمهل نفسه "أسبوعين" لاتخاذ قرار بشأن النزاع، موضحًا: "سيكون قرارًا مهما للغاية، وقد يكون عقوبات ضخمة أو رسومًا جمركية أو كلاهما، أو ربما لن نفعل شيئًا ونقول: إنها معركتكم".وكان ترامب قد التقى قبل أسبوع في ألاسكا، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير في الإثنين. ويسعى ترامب لجمعهما إلى طاولة مفاوضات، لكن احتمال عقد الاجتماع يبدو "آخذًا في التراجع". كما عرض صورة التقطها مع في ألاسكا، وقال إن أرسلها إليه، مضيفا: "سأوقعها له".