بسبب تصريحات "غير مقبولة" ضد ماكرون.. فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا

بعد "تصريحات غير مقبولة" أدلى بها نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني ضد ، بسبب دعمه لإرسال قوات لأوكرانيا، قامت باستدعاء سفيرة إيطاليا إيمانويلا داليساندرو.وقال مصدر أمس الجمعة إنه "تم تذكير السفيرة التي استدعيت الخميس بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا".وحسب المصدر، فإن هذه التصريحات أيضا "تتعارض مع التطورات الثنائية الأخيرة التي سلطت الضوء على التقارب القوي بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا"، مؤكدا معلومات أوردتها إذاعة "فرانس إنتر" المحلية.وعندما سئل خلال زيارة إلى ميلانو عن النشر المحتمل لجنود إيطاليين في بعد وقف الأعمال العدائية، وفق المقترح الفرنسي ، قال سالفيني إنه يجب أن "يذهب ماكرون إلى هناك بنفسه واضعا خوذة وحاملا بندقية".وسبق لزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، المقرب من زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، أن وصف الرئيس الفرنسي بـ"المجنون" في آذار الماضي، متهما إياه بدفع إلى حرب مع . (سكاي نيوز)