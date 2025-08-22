Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع في حدة التوتر.. اطلاق نار يشعل الخلاف بين الكوريتين

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:29
اتهمت كوريا الشمالية، السبت، جيش جارتها الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية على قواتها قرب الحدود، محذّرة من أن ذلك يهدد برفع التوترات إلى مستويات "لا يمكن السيطرة عليها".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان صادر عن الجنرال في الجيش كو جونغ تشول، إن الحادثة وقعت الثلاثاء بينما كان جنود كوريون شماليون يعملون على إغلاق الحدود المحصنة بشكل دائم.

ووصف كو الحادثة بأنها "استفزاز خطير"، وقال إن الجيش الكوري الجنوبي استخدم مدفعا رشاشا لإطلاق أكثر من عشر طلقات تحذيرية تجاه قوات الشمال.
