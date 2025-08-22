Advertisement

عربي-دولي

مادورو: نشر الولايات المتحدة سفن حربية قبالة سواحلنا محاولة غير شرعية لتغيير النظام

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1408009-638915301868804739.webp
Doc-P-1408009-638915301868804739.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة بنشر الولايات المتحدة 3 سفن حربية قبالة سواحل بلاده، بهدف أعلنته واشنطن هو "مكافحة تهريب المخدرات"، واصفا هذه العملية بأنها محاولة "غير شرعية" لتغيير النظام في فنزويلا.
Advertisement


وعززت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على مادورو، بمضاعفة المكافأة المالية المرصودة لمن يساعد في القبض عليه بتهم تهريب مخدرات، إلى 50 مليون دولار.
مواضيع ذات صلة
الهجرة غير الشرعية.. عشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا
lebanon 24
23/08/2025 09:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع اليابانية: مرور القطع الحربية الصينية قبالة سواحلنا زاد 3 أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية
lebanon 24
23/08/2025 09:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: ندين بشدة محاولة فرض حكومة سودانية غير شرعية في نيالا
lebanon 24
23/08/2025 09:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نظام التحذير الأميركي: التحذير من التسونامي يشمل كاليفورنيا والاسكا بعد الزلزال قبالة سواحل روسيا
lebanon 24
23/08/2025 09:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2025-08-23
02:00 | 2025-08-23
01:47 | 2025-08-23
01:35 | 2025-08-23
01:15 | 2025-08-23
00:47 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24