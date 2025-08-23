Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تعتزم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع.. اليكم السبب

Lebanon 24
23-08-2025 | 01:15
أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير، بأنه ستتم إقالة جيفري كروس رئيس وكالة استخبارات الدفاع، ويأتي القرار ضمن سلسلة إقالات شملت عددا من كبار الضباط هذا العام.
تأتي إقالة الجنرال جيفري كروس الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع منذ بداية عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأميركية على إيران في حزيران أدت إلى تأخير برنامجها النووي لبضعة أشهر فقط.
 
