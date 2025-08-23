إدارة ترامب تعتزم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع.. اليكم السبب

Advertisement

أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير، بأنه ستتم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع، ويأتي القرار ضمن سلسلة إقالات شملت عددا من كبار الضباط هذا العام.تأتي إقالة الجنرال كروس الذي ترأس وكالة استخبارات الدفاع منذ بداية عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أفاد بأن الضربات الأميركية على في حزيران أدت إلى تأخير برنامجها لبضعة أشهر فقط.