بشأن توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل في أيلول.. توضيح ونفي صادر عن الخارجية السورية

قامت ، اليوم السبت، بنفي ما نشرته مصادر صحفية بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين وإسرائيل في 25 أيلول المقبل.وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين "منفي".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إندبندنت عربية" عن "مصادر سورية رفيعة المستوى" أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية في الـ25 من أيلول المقبل.والثلاثاء الماضي، أفادت السورية الرسمية (سانا) بأن السوري أسعد الشيباني التقى في وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.وأشارت "سانا" إلى أن المحادثات تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".ويعد هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس أواخر تموز بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.(سكاي نيوز)