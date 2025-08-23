30
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع في غزة.. وعملية الاخلاء بدأت
23-08-2025
02:15
فيما تتواصل الأزمة الإنسانية في غزة، اليوم السبت، تستعد القوات
الإسرائيلية
لهجوم واسع النطاق في القطاع، وذلك بعد أن وافق
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، على خطط الجيش للقضاء على حركة
حماس
وإخلاء السكان في
قطاع غزة
، بحسب تعبيره.
وحذر
كاتس
من إمكانية تدمير مدينة غزة ما لم تقبل حماس بشروط
إسرائيل
.
وأفاد المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش سيطلب من مليون فلسطيني في مدينة غزة إخلاءها بداية من الأحد المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ الهجوم الجديد على مدينة غزة منتصف ايلول.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أكدت أن وفد التفاوض قد يعود لمهامه خلال أيام، مشيرة إلى أن التواصل مع الوسطاء لم ينقطع.
وأضافت في تقرير لها أنه في الوقت الحالي لا توجد خلافات جوهرية بين إسرائيل وحماس بشأن مقترح المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
.
هذا، وحذرت أكبر مبادرة معنية بأزمات الغذاء في العالم من تفاقم المجاعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها سوف تنتشر في القطاع في حالة عدم التوصل إلى وقف لاطلاق النار والسماح بدخول المساعدات بدون قيود.
وذكرت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من
الفلسطينيين
تشهد مجاعة قد تنتشر جنوبا لتصل إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية الشهر المقبل.
