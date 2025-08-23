مع تراجع فرص السلام.. تصعيد عسكري روسي أوكراني



وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف، عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفل جراء هجوم مسيرة أوكرانية على .



يأتي ذلك فيما أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 7 أوكرانية في أجواء مقاطعتي روستوف وفولغوغراد وإقليم كراسنودار.

يأتي ذلك فيما أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 7 أوكرانية في أجواء مقاطعتي روستوف وفولغوغراد وإقليم كراسنودار.



وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية.. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات مسيرة أوكرانية: 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار".



وشنت هجوما كثيفا ليل الأربعاء إلى الخميس على بواسطة مسيرات وصواريخ. وقال سلاح الجو الإوكراني إن موسكو استخدمت 574 مسيرة و40 صاروخا، وهو عدد قياسي منذ منتصف . وأسفرت هذه الضربات عن سقوط قتلى وجرحى كما دوت انفجارات في طوال الليل.



هذا وتراجعت فرص عقد قمة بين روسيا وأوكرانيا الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي أنه سيتخذ قرارا "مهما" خلال أسبوعين قد يشمل فرض عقوبات على روسيا في ظل تعثر جهود الوساطة الأميركية.



وبعدما كان الرئيس الأميركي أعلن مطلع الأسبوع أن فلاديمير وفولوديمير زيلينسكي اللذين التقى كلا منهما على حدة في الآونة الأخيرة، موافقين على مقترح عقد قمة بينهما، عاد وشبّههما الجمعة بـ"الزيت والماء"، مؤكدا أن جمعهما في لقاء مشترك بالغ الصعوبة.