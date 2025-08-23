30
عربي-دولي
غزة أمام حرب طويلة.. هذا ما كشفته صحيفة "معاريف"
Lebanon 24
23-08-2025
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقدر الجيش
الإسرائيلي
استمرار القتال في
قطاع غزة
لأشهر مقبلة، ما دفعه إلى التحضير لاستدعاء قوات الاحتياط بشكل تدريجي، وفق ما كشفت صحيفة "معريف".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يدرك أن وقف العملية قد يهدد تماسك حكومته، وسط انطباع سائد في الأوساط العسكرية بأنه مصرّ على المضي حتى النهاية في عملية "عربات
جدعون
2".
وأكدت المصادر أنّ
نتنياهو
لا يعتزم وقف العملية العسكرية، رغم تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية.
وتعتبر عملية "عربات جدعون 2" المرحلة الحالية من الهجوم الإسرائيلي على غزة، في إطار الحرب المستمرة منذ أشهر.
ويوم الخميس الماضي، قال نتنياهو إنه صادق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حركة
حماس
.
وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لدى
إسرائيل
.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا أمران يسيران جنبًا إلى جنب".(سكاي نيوز)
تابع
