Advertisement

عربي-دولي

بين المجاعة والتهديد.. إسرائيل تتوعد غزة بفتح "أبواب الجحيم"

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1408055-638915419385613740.jpg
Doc-P-1408055-638915419385613740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب موقع "سكاي نيوز عربية": للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا دخول القطاع في مرحلة المجاعة، لتضع العالم أمام مشهد إنساني كارثي يتجاوز حدود التوصيفات المعتادة.
Advertisement


الإعلان جاء مصحوبًا بتحميل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن "العرقلة الممنهجة" لوصول المساعدات، بينما سارعت تل أبيب إلى النفي القاطع، مؤكدة أن كل ما يرد في تقارير المنظمات الدولية لا يعدو أن يكون "كذبًا مطلقًا" و"فرية دم جديدة" تستهدف إسرائيل سياسيًا.
وبين هذا السجال الدولي والإنكار الإسرائيلي، يواصل الميدان إنتاج المزيد من القتلى والجرحى، فيما يتوعد القادة الإسرائيليون بفتح "أبواب الجحيم" على غزة.

كارثة إنسانية معلنة

أرقام الضحايا تكشف عمق المأساة: أكثر من 270 فلسطينيًا لقوا حتفهم بسبب الجوع، نصفهم من الأطفال، وفق مصادر طبية فلسطينية.

هذه الأرقام لم تعد مجرد تقديرات، بل باتت مصدّقة بختم الأمم المتحدة، التي أعلنت رسميًا المجاعة في غزة.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فلتشا، حمّل إسرائيل المسؤولية المباشرة عمّا وصفه بـ"المجاعة الناتجة عن العرقلة الممنهجة لإدخال المساعدات". أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد اختار لغة أكثر قسوة، حين كتب في منشور له على منصة "إكس": "لقد نفدت الكلمات في وصف جحيم غزة، ليضاف إليه الآن جحيم المجاعة. إن الوضع كارثة من صنع الإنسان، وإسرائيل تتحمل مسؤولية ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع بدون عقاب".

هذه اللغة القاطعة، التي نادرًا ما يستخدمها غوتيريش في بياناته، تعكس خطورة اللحظة الإنسانية والسياسية في آن واحد.
الرواية الإسرائيلية: إنكار واستراتيجية مضادة

في المقابل، ردت إسرائيل بسرعة على الإعلان الأممي، نافيةً وجود أي مجاعة في غزة.

مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف تقرير خبراء الأمم المتحدة بأنه "كذب مطلق"، مؤكدًا أن "إسرائيل لا تتبع سياسة التجويع، بل سياسة منع المجاعة".

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 100 ألف شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة منذ بداية الحرب، معتبرًا أن هذا الرقم وحده كفيل بدحض كل ما يُقال عن وجود أزمة إنسانية مصطنعة. إسرائيل ترى في هذه البيانات "دليلًا عمليًا" على أنها تسمح بدخول المساعدات، وأن ما يحدث في غزة هو "نتيجة الحرب التي فرضتها حماس" وليس سياسة ممنهجة من جانبها.

"أبواب الجحيم": التهديد العسكري مستمر

بالتوازي مع السجال الإنساني والدبلوماسي، لم تتوقف التحركات العسكرية الإسرائيلية، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توعّد بشكل مباشر بـ"فتح أبواب الجحيم" على حماس وتدمير مدينة غزة، مهددًا الحركة بمصير مماثل لرفح وبيت حانون إذا لم تتخل عن سلاحها وتطلق سراح الرهائن.

وأعلن كاتس أنه صادق على خطط الجيش لهزيمة حماس، متضمنة استخدام "القوة النارية الكاسحة" وإجلاء السكان من المدينة، في سيناريو يبدو وكأنه يجمع بين التصعيد العسكري ومحاولة تقديم غطاء "إنساني" عبر الإجلاء المنظم.

لكن الواقع على الأرض يشي بنتائج مختلفة، فأكثر من 50 فلسطينيًا قتلوا الأربعاء الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي، معظمهم في مدينة غزة، فيما قضى آخرون كانوا ينتظرون المساعدات بالقرب من خان يونس، في استهداف مباشر زاد من حدة الغضب الشعبي والدولي.
بين تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن غزة دخلت المجاعة رسميًا، والرواية الإسرائيلية التي تنفي ذلك وتتهم المنظمات الدولية بالتسييس، يبقى الواقع على الأرض أكثر قسوة مما تحمله الكلمات.

عشرات القتلى يوميًا، أطفال يموتون جوعًا، تهديدات بفتح "أبواب الجحيم"، ومجتمع دولي عاجز عن فرض حل حقيقي.

السؤال الذي يبقى معلقًا: هل سيبقى ملف الرهائن هو الشرط الوحيد لوقف الحرب، أم أن ضغط "جحيم المجاعة" سيدفع العالم إلى فرض تسوية مختلفة؟

غزة، كما يبدو اليوم، محاصرة بين مجاعة مؤكدة دوليًا وتهديد عسكري معلن إسرائيليًا، في مشهد يختزل التناقض المأساوي بين لغة الإنسانية ولغة الحرب.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "حماس" بفتح أبواب الجحيم
lebanon 24
23/08/2025 21:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستفتح أبواب "الجحيم" على حماس حتى يقبلوا بشروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
23/08/2025 21:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قريبًا فستفتح أبواب الجحيم
lebanon 24
23/08/2025 21:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
lebanon 24
23/08/2025 21:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:27 | 2025-08-23
13:33 | 2025-08-23
13:22 | 2025-08-23
13:00 | 2025-08-23
12:30 | 2025-08-23
12:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24