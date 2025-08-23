مخازن الأردن ومصر ممتلئة.. الاونروا: المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها



وقالت الأونروا ، في بيان صحافي على صفحتها بموقع " ": "عكس مسار الكارثة المستمرة - فيضان غزة مع زيادة كبيرة من المساعدات من خلال بما في ذلك الأونروا". أفادت لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم السبت ، بأن "المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها".وقالت الأونروا ، في بيان صحافي على صفحتها بموقع " ": "عكس مسار الكارثة المستمرة - فيضان غزة مع زيادة كبيرة من المساعدات من خلال بما في ذلك الأونروا".

وأضافت الأونروا أن "مخازن الأونروا لوحدها ومصر ممتلئة"، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.



وتابعت :"يجب على أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة".