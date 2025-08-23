Advertisement

مخازن الأردن ومصر ممتلئة.. الاونروا: المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها

23-08-2025 | 04:01
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت ، بأن "المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها".
وقالت الأونروا ، في بيان صحافي على صفحتها بموقع "فيسبوك": "عكس مسار الكارثة المستمرة - فيضان غزة مع زيادة كبيرة من المساعدات من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا".
وأضافت الأونروا أن "مخازن الأونروا لوحدها في الأردن ومصر ممتلئة"، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.

وتابعت :"يجب على دولة إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة".
 
