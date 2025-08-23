طائرات ستجعلها "تقيم في سماء إيران".. هذا ما فعلته إسرائيل

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً قالت فيه إن عززت أسطولها الجوي بشراء طائرتين إضافيتين لتزويد الطائرات بالوقو دمن طراز "KC-46" من شركة "بوينغ".

ويقول التقرير إن هذه الصفة تعد خطوة دراماتيكية تهدف إلى تعزيز قدرات سلاح الجو لتنفيذ هجمات بعيدة المدى وتحديداً في مناطق "الدائرة الثالثة"، التي تشمل ، واليمن.

ومن المُتوقع أن تصل الطائرة الأولى من طراز KC-46، التي ستحمل اسم "جدعونيم"، إلى إسرائيل في أوائل 2026، بينما ستصل البقية تدريجياً حتى 2030.

الصحيفة تقول إنَّ الطائرات الجديدة ستكون الأكبر في أسطول سلاح الجو الإسرائيلي، وستُزوَّد بأنظمة عملياتية إسرائيلية متقدمة، مشيرة إلى أنَّ قيمة الصفقة الجديدة تُقدّر بنحو نصف مليار دولار وستمول من المساعدات الأميركية، بينما ستكون إسرائيل أول دولة في تحصل على هذا الطراز من الطائرات".





وجاء قرار زيادة عدد الطائرات بعد انتقال المواجهة من "حرب الظلال" إلى صراعات مباشرة وعلنية، وهو ما ظهر بوضوح في جولتي قتال في العام الماضي، وتقول الصحيفة الإسرائيلية إنه خلال تلك الجولات، نجح سلاح الجو الإسرائيلي في تدمير بطاريات دفاع جوي إيرانية متقدمة من طراز S-300، ما أدى فعلياً إلى فتح سماء غرب إيران أمام الطائرات الإسرائيلية.



ومع وجود ست طائرات KC-46 الجديدة، يُقدر سلاح الجو الإسرائيلي أنه سيكون قادراً على توفير غطاء جوي شبه مستمر فوق إيران، ما يمكنه فعلياً من "الإقامة في سماء إيران" وشن "حصار جوي"، وتشير الصحيفة إلى أن ذلك سيمنح إسرائيل قدرة غير مسبوقة على السيطرة على المجال الجوي فوق دولة تبعد عنها حوالي 1500 كيلومتر.



ويُقدر سلاح الجو الإسرائيلي أن هذه الطائرات ستضاعف عدد الهجومية في اليوم، وستُقلل مدة أي مواجهة مستقبلاً من أسبوع أو أسبوعين إلى النصف، مع تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات.





وأوضح لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء احتياط أمير برعام، أنَّ "طائرات التزويد بالوقود ستُعزز سلاح الجو، الذراع الاستراتيجي بعيد المدى للجيش الإسرائيلي، للوصول بقوة ونطاق أكبر إلى مناطق بعيدة جداً".